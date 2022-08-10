Бойцы ДНР начали штурм Зайцево

«Поселок имеет стратегическое значение для охвата Авдеевки с севера и обхода Артемовска (Бахмута) с юга», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в районе поселка Зайцево в Донбассе идет сильный бой. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «хаотично обстреливают город», пытаясь таким образом «отвлечь работу артиллерии союзных сил», и призвал жителей Горловки «оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу».