Армия Китая сообщила об успешном выполнении задач близ Тайваня

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) заявила об успешном выполнении задач в рамках учений Военно-морских сил близ Тайваня. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом Восточная зона военного командования Китая заявила, что продолжит маневры и боевое патрулирование возле акватории и воздушной зоны Тайваня.

Кроме того, китайские военные заверили, что продолжат наблюдать за изменением обстановки в Тайваньском проливе и готовиться к нападению потенциального противника.