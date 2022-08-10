В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

В Херсоне заявили о новом обстреле Антоновского моста

Рамблер

ВСУ снова нанесли удар по Антоновскому мосту через реку Днепр под Херсоном. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, пишет ТАСС.

В Херсоне заявили об обстреле Антоновского моста из HIMARS
Фото: ТАССТАСС

Как уточняется, удары наносились РСЗО HIMARS. Большая часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны. В результате налета была повреждена техника строителей, восстанавливавших мост после обстрелов. Возобновление движения снова пришлось отложить.

«Удар был нанесен по мосту. Сгорела будка строителей, которые делали мост, часть техники - бетономешалка. Ничего в этом страшного нет, просто несколько затянется открытие моста», - сказал Стремоусов.

Он добавил, что в результате удара на мосту появились «очередные дыры», которые снова будут латать. Стремоусов подчеркнул, что в результате обстрелов никто не пострадал.

Столтенберга спросили о сроках окончания конфликта на Украине

Напомним, из-за повреждений в результате обстрелов со стороны ВСУ автомобильное движение по Антоновскому мосту было перекрыто в июле. Ранее планировалось, что движение будет возобновлено 10 августа.

Армия,Кирилл Стремоусов,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители