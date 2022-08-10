В Херсоне заявили об обстреле Антоновского моста из HIMARS

ВСУ снова нанесли удар по Антоновскому мосту через реку Днепр под Херсоном. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, пишет ТАСС.

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Как уточняется, удары наносились РСЗО HIMARS. Большая часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны. В результате налета была повреждена техника строителей, восстанавливавших мост после обстрелов. Возобновление движения снова пришлось отложить.

«Удар был нанесен по мосту. Сгорела будка строителей, которые делали мост, часть техники - бетономешалка. Ничего в этом страшного нет, просто несколько затянется открытие моста», - сказал Стремоусов.

Он добавил, что в результате удара на мосту появились «очередные дыры», которые снова будут латать. Стремоусов подчеркнул, что в результате обстрелов никто не пострадал.