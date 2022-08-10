«Калашников» начнет разработку барражирующих боеприпасов в РФ

В планах «Калашникова» развивать разработку барражирующих боеприпасов и разведывательных беспилотников. Об этом заявил основной владелец и президент ГК «Калашников» Алан Лушников .

«Считаем, что должны развивать нишу, которую уже заняли в тактическом звене: барражирующие боеприпасы, разведывательные беспилотники», — сказал Алан Лушников в интервью «Комм Коммерсанту >. Он объяснил, что необходимость заключается в том, что будущее военных действий будет связано с противоборством систем, в которых используются физические, цифровые и радиоэлектронные средства борьбы.

Одной из перспективных разработок «Калашникова» Лушников назвал управляемую вертолетную ракету «Вихрь». «Мы не разработчики, мы серийный завод, но, начав разбираться в рынке высокоточного оружия, мы поняли, что это колоссальные перспективы. Деталей раскрывать пока не буду, но мы занимаемся этим плотно и серьезно», — рассказал собеседник газеты.