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46 минут назад

«Калашников» начнет разработку барражирующих боеприпасов в РФ

Ura.Ru

В планах «Калашникова» развивать разработку барражирующих боеприпасов и разведывательных беспилотников. Об этом заявил основной владелец и президент ГК «Калашников» Алан Лушников.

«Калашников» начнет разработку барражирующих боеприпасов в РФ
Фото: Анна Майорова © URA.RUАнна Майорова © URA.RU

«Считаем, что должны развивать нишу, которую уже заняли в тактическом звене: барражирующие боеприпасы, разведывательные беспилотники», — сказал Алан Лушников в интервью «КоммКоммерсанту>. Он объяснил, что необходимость заключается в том, что будущее военных действий будет связано с противоборством систем, в которых используются физические, цифровые и радиоэлектронные средства борьбы.

Одной из перспективных разработок «Калашникова» Лушников назвал управляемую вертолетную ракету «Вихрь». «Мы не разработчики, мы серийный завод, но, начав разбираться в рынке высокоточного оружия, мы поняли, что это колоссальные перспективы. Деталей раскрывать пока не буду, но мы занимаемся этим плотно и серьезно», — рассказал собеседник газеты.

Ранее президент России Владимир Путин назвал армию России лучшей в мире. Также глава государства заявил, что к концу года на дежурство встанет первый ракетный комплекс «Сармат». Также в ходе спецоперации российские войска впервые применили инновационное ружье радиоэлектронной борьбы против дронов. В ходе спецоперации российские войска применили инновационную винтовку «Сумрак». Также ВС РФ применили на Украине новейшую винтовку «Сталинград».

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Армия,Алан Лушников,Владимир Путин,Верховный суд,Коммерсант,
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