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6 минут назад

США «рассекретили» военные объекты на территории аэродрома Саки в Крыму

Lenta.ru

На территории аэродрома Саки рядом с поселком Новофедоровка в Крыму, где ранее 9 августа прогремела серия взрывов, находится учебно-тренировочный комплекс, в котором с 2014 года дислоцируется авиационный полк на самолетах Су-24М. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что базирующаяся в США компания Maxar около недели назад «рассекретила» объект, сделав спутниковые снимки для международных докладов.

Иностранный самолет-разведчик заметили недалеко от Крыма

Известно, что с 1989 года спутниковая платформа Maxar класса 1300 обслуживает правительства и бизнес. В начале июня главное разведуправление США подписало контракт с MAXAR. Так, за 10 лет сотрудничества компания получит 3,23 миллиарда долларов.

9 августа стало известно о серии взрывов в районе поселка Новофедоровка. Момент одного из них очевидцы сняли на видео. Позже в Минобороны России уточнили, что взрывы произошли в результате детонации несколько авиационных боеприпасов на территории военного аэродрома. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об одном погибшем в результате взрывов, пострадали шесть человек.

Предварительно, признаки диверсии на авиабазе отсутствуют. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны. В ведомстве уточнили, что в качестве основной версии взрывов рассматривается нарушение требований пожарной безопасности.

Армия,Видео,Сергей Аксенов,Минобороны России,
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