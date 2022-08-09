Освобожденные территории Николаевской области присоединят к Херсонской

Освобожденные территории Николаевской области планируется присоединить к Херсонской области. В настоящее время соответствующие указы готовятся, сообщила журналистам заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева.
"Освобожденные территории мы много обсуждаем, чтобы на этих территориях было вещание телеканалов, будем ли мы платить там социальные выплаты. Поэтому принято [решение] такие освобожденные территории присоединять к Херсонской области, чтобы можно было там и пенсии платить, и социальные выплаты, и обеспечивать мобильной связью", - сообщила она
Николаевская область граничит с Херсонской. Освобожденные районы Николаевской области регулярно обстреливаются ВСУ.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.