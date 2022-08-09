ВВС и ВМС Китая на учениях вокруг Тайваня отработали совместное блокирование

ВВС и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приняли участие в военных учениях вокруг Тайваня, проведя маневры с целью отработки совместных возможностей блокирования и контроля в сложных электромагнитных условиях. Об этом сообщила Восточная зона боевого командования НОАК.

Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Восточная зона боевого командования 9 августа продолжила проведение совместных военных учений в морской акватории и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань», - следует из сообщения командования, опубликованного в соцсети WeChat.

Отмечается, что военно-воздушные силы китайской армии направили в зону учений истребители, самолет дальнего радиолокационного обнаружения, самолет-заправщик, самолет для создания радиоэлектронных помех. Информация о точном количестве задействованных летательных аппаратов не приводится.

Также уточняется, что военно-морскими силами для участия в маневрах был направлен фрегат, по предварительной информации, речь идет о фрегате «Хуанган» с бортовым номером 577, стоящий на вооружении ВМС с 2015 года.