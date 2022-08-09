Иностранный самолет-разведчик заметили недалеко от Крыма

Иностранный самолет-разведчик Lockheed EP-3E Aries II Orion был замечен недалеко от Крыма. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов FlightRadar.

Фото: Airwolfhound / Wikimedia Airwolfhound / Wikimedia

Точно неизвестно, кому именно может принадлежать самолет радиотехнической разведки. Данная модель эксплуатируется Морскими силами самообороны Японии и Военно-морскими силами США. Судя по маршруту, доступному в режиме онлайн, разведчик кружит над Черным море, не пересекая границы Одесской области. С такой позиции ему открывается прямой вид на Крымский полуостров, где 9 августа произошел ряд взрывов.

На портале недоступны данные о конечной точке воздушного судна, однако отмечается, что самолет совершил вылет из аэропорта греческого города Ханья. Известно, что недалеко от города находится крупнейшая военная база НАТО.

Одновременно с иностранным разведчиком в воздухе на границе Румынии с Одесской областью зафиксирован неопознанный самолет. Flightradar не предоставляет никаких данных о модели самолета или точки его взлета, однако можно заметить, что он движется в одном воздушном пространстве с Lockheed, наматывая круги.