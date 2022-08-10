США раскрыли нового возможного участника AUKUS

По ее словам, пока усилия альянса "сосредоточены только на строительстве атомного подводного флота" для Австралии лишь потому, что это очень масштабный и амбициозный проект, однако в дальнейшем партнерство намерено развиваться и расширяться для того, чтобы "обеспечить безопасность каждого человека в мире". "Мы с самого начала заявляли, что в будущем <…> у других [стран] могут появиться возможности присоединиться к партнерству, и, конечно, когда это время придет, Новая Зеландия - это страна, с которой мы хотели бы говорить об этом", - сказала Шерман в эфире радиостанции Radio New Zealand.