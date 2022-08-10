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1 час назад

В США заявили, что Новая Зеландия может стать участником AUKUS

Lenta.ruиещё 3

Новая Зеландия является стратегически важным партнером Вашингтона и в конечном итоге может войти в военный альянс Австралии, Великобритании и США (AUKUS). С таким заявлением в среду выступила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

США раскрыли нового возможного участника AUKUS
Фото: ReutersReuters

По ее словам, пока усилия альянса "сосредоточены только на строительстве атомного подводного флота" для Австралии лишь потому, что это очень масштабный и амбициозный проект, однако в дальнейшем партнерство намерено развиваться и расширяться для того, чтобы "обеспечить безопасность каждого человека в мире". "Мы с самого начала заявляли, что в будущем <…> у других [стран] могут появиться возможности присоединиться к партнерству, и, конечно, когда это время придет, Новая Зеландия - это страна, с которой мы хотели бы говорить об этом", - сказала Шерман в эфире радиостанции Radio New Zealand.

Также заместитель госсекретаря подчеркнула, что отношения с Новой Зеландией "невероятно ценны" для США и эта страна остается важнейшим партнером Вашингтона в Тихом океане.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что ее страна "не намерена расширять свой список военных союзов" и не будет вступать в новые оборонные партнерства и альянсы.

Армия,Уэнди Шерман,
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