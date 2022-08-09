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10 минут назад

Названа страна-лидер по темпам убыли наемников на Украине

Деловая газета "Взгляд"

Число наемников на Украине за четыре недели сократилось с 2741 до 2192, уничтожено 335 боевиков, а число прибывающих «солдат удачи» не перекрывает потери в их рядах, сообщает Минобороны.

Названа страна-лидер по темпам убыли наемников на Украине
Фото: ReutersReuters

«За почти четыре недели – с 8 июля по 5 августа, – в результате наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений Народных милиций Донецкой и Луганской народных республик число наемников на Украине уменьшилось с 2741 до 2192 человек», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что за прошедшие недели на Украину прибыло еще 175 «солдат удачи», в том числе 81 боевик из Грузии.

«В то же время количество прибывающих на Украину наемников не перекрывает потери в их рядах. За указанный период достоверно подтверждено уничтожение 335 иностранных боевиков. Еще 389 боевиков самостоятельно покинули территорию Украины», – отмечено в сообщении.

При этом, по информации ведомства, по темпам убыли наемников на Украине по-прежнему лидирует Польша. Уничтожено 99, выехало – 146 боевиков.

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Кроме того, за прошедшие четыре недели уничтожено 36 наемников из Канады, 33 из Румынии, 21 из США.

Ранее директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин заявил, что ряд стран НАТО негласно поддерживают действия Киева по вербовке иностранных граждан для участия в боевых действиях.

Армия,Владимир Тарабрин,МИД России,НАТО,
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