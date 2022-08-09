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24 минуты назад

Молдавия отправит на Украину своих саперов

Мария Иванова

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что Молдавия планирует отправить на Украину своих саперов. Об этом сообщает Realitatea.

Молдавия отправит на Украину своих саперов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Носатый рассказал, что Молдавия уже подготовила контингент саперов для «возможной переброски на Украину для выполнения миссий по разминированию».

Весной спикер парламента Молдавии Игорь Гросу посетил Киев и сообщил, что Кишинев готов направить на Украину контингент саперов для разминирования территорий.

Это идею раскритиковал бывший президент Молдавии Игорь Додон. По его мнению, жители страны могут «дорого заплатить», если Кишинев начнет активно поддерживать Киев.

По мнению Додона, у Гросу «нет ни политических полномочий, ни морального права» для обещаний, «столь опасных для молдаван».

Додон подчеркивал, что Молдавия - нейтральная страна и не должна участвовать в конфликте России и Украины - «ни саперскими отрядами, ни другой военной помощью».

Армия,Игорь Гросу,Игорь Додон,
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