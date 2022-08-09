Молдавия отправит на Украину своих саперов

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что Молдавия планирует отправить на Украину своих саперов. Об этом сообщает Realitatea.

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Носатый рассказал, что Молдавия уже подготовила контингент саперов для «возможной переброски на Украину для выполнения миссий по разминированию».

Весной спикер парламента Молдавии Игорь Гросу посетил Киев и сообщил, что Кишинев готов направить на Украину контингент саперов для разминирования территорий.

Это идею раскритиковал бывший президент Молдавии Игорь Додон. По его мнению, жители страны могут «дорого заплатить», если Кишинев начнет активно поддерживать Киев.

По мнению Додона, у Гросу «нет ни политических полномочий, ни морального права» для обещаний, «столь опасных для молдаван».