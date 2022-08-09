В офисе Зеленского признались в фейковом контрнаступлении на Херсон

«Была ли это ИПсО? Безусловно, сегодня все публичные комментарии — это часть ИПсО. Нам нужно деморализовать русскую армию. Они должны понимать, что здесь постоянно будет территория огня, которые здесь будут сжигать. Это ключевой момент. У нас война совсем другая, креативная война, и наши партнеры видят это», — признался в фейковой операции советник.