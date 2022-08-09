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4 минуты назад

В офисе Зеленского признались в фейковом контрнаступлении на Херсон

Lenta.ru

Сообщения и заявления официальных лиц о готовящемся контрнаступлении на Херсон были фейком, а именно — частью информационно-психологической операции (ИПсО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) против России. Об этом заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью BBC.

В офисе Зеленского признались в фейковом контрнаступлении на Херсон
Фото: Sergei Kholodilin / BelTA / APSergei Kholodilin / BelTA / AP

«Была ли это ИПсО? Безусловно, сегодня все публичные комментарии — это часть ИПсО. Нам нужно деморализовать русскую армию. Они должны понимать, что здесь постоянно будет территория огня, которые здесь будут сжигать. Это ключевой момент. У нас война совсем другая, креативная война, и наши партнеры видят это», — признался в фейковой операции советник.

Он сравнил контрнаступательные операции ВСУ с техникой боксера Мухаммеда Али — «порхать как бабочка и жалить как пчела» и заявил, что украинские военные фантастично используют эту тактику.

22 июля The New York Times информировала, что Украина решила провести контрнаступление на юге страны, чтобы отбить Херсон. Тем не менее военные аналитики и западные чиновники отмечали, что пока слишком рано говорить о коренном переломе — они скептически относятся к утверждениям о том, что поставки Киеву современных видов вооружения смогут изменить ход событий.

Армия,В мире,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,Мухаммед Али,
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