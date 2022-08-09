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27 минут назад

Тайвань заявил о пересечении пограничной линии 16 китайскими истребителями

Lenta.ru

Министерство обороны Тайваня заявило, что 9 августа 16 истребителей армии Китая пересекли разграничительную линию в Тайваньском проливе. Сообщение приводит Reuters.

7 августа китайские власти заявили, что будут регулярно проводить учения в Тайваньском проливе. Китай намерен на регулярной основе проводить свои учения к востоку от условной серединной пограничной линии в проливе.

2 августа истребители ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пролетели над линией, разделяющей Тайваньский пролив.

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