Иностранные наемники, прибывшие на Украину, чтобы воевать на стороне Вооруженных сил страны (ВСУ), рассказали французским журналистам Le Monde, что разочаровались в боях.

По их словам, на практике все оказалось не так, как они себе представляли, вплоть до того, что некоторые решили отказаться от участия в боевых действиях.

Американские наемники отметили, что местных жителей практически не интересует их судьба, а украинские военные снимают с тел убитых иностранцев все, что представляет для них интерес.