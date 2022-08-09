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23 минуты назад

Минобороны Германии подтвердило отправку Украине самоходок и РСЗО

Газета.Ru

Минобороны Германии подтвердило поставку Украине восьми гусеничных 35-мм зенитных самоходных установок «Гепард», трех 155-мм самоходных гаубиц PzH-2000, трех реактивных систем залпового огня MARS II и боеприпасов к ним, пишет Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Минобороны Германии подтвердило отправку Украине самоходок и РСЗО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что правительство Германии разрешило Krauss-Maffei Wegmann передать Украине до 50 ЗСУ «Гепард» в апреле. На текущий момент планируется поставка 30 систем. Известно, что первые три ЗСУ «Гепард» были доставлены на Украину в июле.

Согласно информации, опубликованной Министерством обороны Германии, Берлин увеличил расходы на финансирование обеспечения безопасности до €2 млрд. Эти средства предназначены для Украины, а также оплаты взносов Германии в «Европейский фонд мира», из которых государствам-членам ЕС могут быть возмещены расходы на военную поддержку Украины.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Испании решило передать Украине 20 бронетранспортеров M113 и зенитные ракеты в качестве военной помощи.

До этого Северная Македония передала Украине танки Т-72, поставленные Россией в 2000 году в ходе конфликта с албанскими сепаратистами.

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