Бывшие должностные лица Пентагона и сотрудники аналитического Центра стратегических и международных исследований США провели игры, симулирующие "вторжение" КНР на Тайвань, в ходе которых пришли к выводу, что Пекин сможет потопить большую часть надводных флотов США и Японии.

Как сообщает РИА Новости, эксперты считают, что Тайвань сможет отразить "вторжение", однако это приведет к значительным издержкам для американских сил в Тихом океане.

"В 18 из 22 раундов игры... китайские ракеты потопили значительную часть надводного флота США и Японии и уничтожили сотни самолетов", — сообщают источники.

Как утверждает эксперт, в ходе последней игры США в рамках "четврехнедельного конфликта" потеряли 900 истребителей или штурмовиков, что составляет половину военной техники ВМС и ВВС. В первые дни "конфликта" Китай также "уничтожит" ВМС и половину ВВС Тайваня. Однако, отмечает Кансиан, в ходе "контратак" союзникам удастся "потопить" около 150 китайских кораблей.