В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
34 минуты назад

СМИ дали прогноз по битве Китая за Тайвань

Свободная прессаиещё 1

Бывшие должностные лица Пентагона и сотрудники аналитического Центра стратегических и международных исследований США провели игры, симулирующие "вторжение" КНР на Тайвань, в ходе которых пришли к выводу, что Пекин сможет потопить большую часть надводных флотов США и Японии.

Как сообщает РИА Новости, эксперты считают, что Тайвань сможет отразить "вторжение", однако это приведет к значительным издержкам для американских сил в Тихом океане.

"В 18 из 22 раундов игры... китайские ракеты потопили значительную часть надводного флота США и Японии и уничтожили сотни самолетов", — сообщают источники.

Как утверждает эксперт, в ходе последней игры США в рамках "четврехнедельного конфликта" потеряли 900 истребителей или штурмовиков, что составляет половину военной техники ВМС и ВВС. В первые дни "конфликта" Китай также "уничтожит" ВМС и половину ВВС Тайваня. Однако, отмечает Кансиан, в ходе "контратак" союзникам удастся "потопить" около 150 китайских кораблей.

Ранее "СП" писала, что армия Тайваня начала учения с артиллерийскими стрельбами на юге острова. Соответствующее заявление сделал представитель Восьмого армейского корпуса Тайваня.

Армия,Видео,CSIS,Пентагон,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители