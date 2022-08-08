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15 минут назад

США передадут Киеву ЗРК NASAMS

Елена Прошина

США передадут в ближайшие месяцы Украине ЗРК NASAMS. Об это заявил замглавы Пентагона Колин Каль. Представитель Пентагона также объявил о новом пакете военной помощи Киеву в размере $1 млрд. Об этом пишет Reuters.

США передадут Киеву ЗРК NASAMS
Фото: WikipediaWikipedia

Соединенные Штаты с 24 февраля 2022 года уже потратили $8,8 млрд на помощь Украине. По данным агентства, в ближайшее время украинским военным будут направлены боеприпасы для РСЗО HIMARS и ЗРК NASAMS, десятки тысяч снарядов для артиллерийских систем калибра 155 мм, противопехотные мины Claymore.

Кроме того, планируется поставка 50 медицинских транспортных средств на базе бронетранспортера M113.

Замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что вооружения и военная техника будут направлены из военных запасов США. Он пояснил, что точное количество боеприпасов и полный список военной техники не публикуется, так как в ведомстве не желают «сообщать русским подробное содержание пакета», дополняет Anadolu.

Он подчеркнул, что ЗРК NASAMS будут поставлены в ближайшие месяцы, после того, как Украина получит боеприпасы для них.

Норвежско-американский зенитно-ракетный комплекс NASAMS эксперты называют одним из лучших устройств своего класса. По своим характеристикам он схож с российским «Буком». Лучше всего его возможности раскрываются в составе хорошо продуманной, эшелонированной системы ПВО. Он в состоянии поражать цели на расстоянии 20-40 км и на высоте до 16 км.

Армия,Пентагон,
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