США передадут Киеву ЗРК NASAMS

США передадут в ближайшие месяцы Украине ЗРК NASAMS. Об это заявил замглавы Пентагона Колин Каль. Представитель Пентагона также объявил о новом пакете военной помощи Киеву в размере $1 млрд. Об этом пишет Reuters.

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Соединенные Штаты с 24 февраля 2022 года уже потратили $8,8 млрд на помощь Украине. По данным агентства, в ближайшее время украинским военным будут направлены боеприпасы для РСЗО HIMARS и ЗРК NASAMS, десятки тысяч снарядов для артиллерийских систем калибра 155 мм, противопехотные мины Claymore.

Кроме того, планируется поставка 50 медицинских транспортных средств на базе бронетранспортера M113.

Замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что вооружения и военная техника будут направлены из военных запасов США. Он пояснил, что точное количество боеприпасов и полный список военной техники не публикуется, так как в ведомстве не желают «сообщать русским подробное содержание пакета», дополняет Anadolu.

Он подчеркнул, что ЗРК NASAMS будут поставлены в ближайшие месяцы, после того, как Украина получит боеприпасы для них.