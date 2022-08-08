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1 час назад

Пентагон: Украина получила достаточно РСЗО HIMARS

RT на русскомиещё 3

США считают, что Украина получила достаточно западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа HIMARS, заявил замглавы Пентагона Колин Каль.

США перестанут поставлять на Украину РСЗО HIMARS
Фото: U.S. Department of DefenseU.S. Department of Defense

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Каль, Украина получила 16 РСЗО HIMARS от Соединённых Штатов, три идентичные установки М270 от Великобритании. Ещё три готовится передать Германия.

США передадут Киеву ЗРК NASAMS

«У украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем», — сказал замглавы Пентагона.

По его словам, приоритетом является обеспечение устойчивых поставок управляемых реактивных снарядов GMLRS.

Армия,Пентагон,
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