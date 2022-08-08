РФ выводит свои объекты из-под инспекции по договору о СНВ

"Россия в полной мере привержена соблюдению всех положений договора о СНВ, который является в наших глазах важнейшим инструментом поддержания международной безопасности и стабильности. Мы высоко ценим его уникальную роль в обеспечении необходимой транспарентности и предсказуемости в отношениях между Россией и США в критически важной ракетно-ядерной сфере, - говорится в документе. - После разрешения имеющихся проблемных вопросов, касающихся возобновления инспекционных мероприятий по договору, объявленные нами изъятия из-под инспекционной деятельности будут незамедлительно отменены, и она сможет снова начать осуществляться в полном объеме".