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28 минут назад

МИД РФ: Россия уведомила США, что временно выводит из-под инспекции по ДСНВ свои объекты

ТАССиещё 8

Россия информировала США, что временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) свои объекты, подлежащие инспекциям по данному договору. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД РФ о ситуации с ДСНВ.

РФ выводит свои объекты из-под инспекции по договору о СНВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"8 августа 2022 года Российская Федерация официально информировала по дипломатическим каналам Соединенные Штаты Америки о том, что наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному договору. Это изъятие также распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные договором показы", - говорится в заявлении.

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"Хотели бы особо подчеркнуть, что принятые нами меры носят временный характер", - отметили в МИД РФ.

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В ведомстве добавили, что Россия в полной мере привержена соблюдению положений ДСНВ, который является важнейшим инструментом поддержания международной безопасности.

"Россия в полной мере привержена соблюдению всех положений договора о СНВ, который является в наших глазах важнейшим инструментом поддержания международной безопасности и стабильности. Мы высоко ценим его уникальную роль в обеспечении необходимой транспарентности и предсказуемости в отношениях между Россией и США в критически важной ракетно-ядерной сфере, - говорится в документе. - После разрешения имеющихся проблемных вопросов, касающихся возобновления инспекционных мероприятий по договору, объявленные нами изъятия из-под инспекционной деятельности будут незамедлительно отменены, и она сможет снова начать осуществляться в полном объеме".

Россия убеждена, сказано в заявлении, что это отвечало бы интересам и Москвы, и Вашингтона.

"Готовы вносить свой вклад в достижение данной цели. Ожидаем аналогичного подхода от американской стороны", - указали в дипведомстве.

Также РФ выступает за рассмотрение проблемы возобновления инспекций по ДСНВ с максимально реалистичных позиций.

Армия,МИД России,
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