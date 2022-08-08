Объем производства концерна «Калашников» в 2022 году вырос на 15%

«Рост производительности труда в АО «Концерн «Калашников» по итогам 2021 года составил 11%. За I квартал 2022 года этот показатель вырос еще на 10%. Одновременно с начала 2022 года на предприятии отмечено значительное увеличение объемов произведенной продукции – в среднем на 15%», – передает ТАСС сообщение концерна.