Объем производства концерна «Калашников» в 2022 году вырос на 15%

Объемы произведенной концерном «Калашников» продукции выросли с начала 2022 года в среднем на 15%, сообщили в пресс-службе концерна.
«Рост производительности труда в АО «Концерн «Калашников» по итогам 2021 года составил 11%. За I квартал 2022 года этот показатель вырос еще на 10%. Одновременно с начала 2022 года на предприятии отмечено значительное увеличение объемов произведенной продукции – в среднем на 15%», – передает ТАСС сообщение концерна.
В пресс-службе отметили, что максимальный рост показали гражданские подразделения концерна. Так, в инструментальном и станкостроительном дивизионах объемы производства в нынешнем году выросли на 20% в сравнении с аналогичными периодами 2020-2021 годов.
Ранее группа компаний «Калашников» выпустила крупную партию автоматов для одного из заказчиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).