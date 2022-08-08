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1 час назад

Объем производства концерна «Калашников» в 2022 году вырос на 15%

Деловая газета "Взгляд"

Объемы произведенной концерном «Калашников» продукции выросли с начала 2022 года в среднем на 15%, сообщили в пресс-службе концерна.

Объем производства концерна «Калашников» в 2022 году вырос на 15%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рост производительности труда в АО «Концерн «Калашников» по итогам 2021 года составил 11%. За I квартал 2022 года этот показатель вырос еще на 10%. Одновременно с начала 2022 года на предприятии отмечено значительное увеличение объемов произведенной продукции – в среднем на 15%», – передает ТАСС сообщение концерна.

В пресс-службе отметили, что максимальный рост показали гражданские подразделения концерна. Так, в инструментальном и станкостроительном дивизионах объемы производства в нынешнем году выросли на 20% в сравнении с аналогичными периодами 2020-2021 годов.

Ранее группа компаний «Калашников» выпустила крупную партию автоматов для одного из заказчиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

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