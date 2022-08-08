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28 минут назад

Минобороны раскрыло подробности обстрела ВСУ Запорожской АЭС

Мария Иванова

В Минобороны России обстрел Запорожской АЭС Украиной назвали «новым актом ядерного терроризма». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

7 августа власти Энергодара заявили, что украинские силы снова обстреляли Запорожскую АЭС, в зону поражения попал район хранилища отработавшего ядерного топлива.

В администрации Энергодара заявили, что удар был нанесен с применением кассетного реактивного снаряда «Ураган».

«7 августа режимом Зеленского совершён новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях», - так обстрел прокомментировали в Минобороны.

По данным российских военных, украинские подразделения 44-й артиллерийской бригады обстреляли АЭС из района населенного пункта Марганец.

В результате повреждения получила высоковольтная линия «Каховская», обеспечивавшая электричеством Запорожскую и Херсонскую область.

На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление, его ликвидировали пожарные.

Чтобы работа АЭС продолжалась без проблем, мощность ее 5-го и 6-го энергоблоков снизили до 500 мегаватт.

Армия,Видео,Минобороны России,
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