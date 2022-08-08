Минобороны раскрыло подробности обстрела ВСУ Запорожской АЭС

В Минобороны России обстрел Запорожской АЭС Украиной назвали «новым актом ядерного терроризма». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

7 августа власти Энергодара заявили, что украинские силы снова обстреляли Запорожскую АЭС, в зону поражения попал район хранилища отработавшего ядерного топлива.

В администрации Энергодара заявили, что удар был нанесен с применением кассетного реактивного снаряда «Ураган».

«7 августа режимом Зеленского совершён новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях», - так обстрел прокомментировали в Минобороны.

По данным российских военных, украинские подразделения 44-й артиллерийской бригады обстреляли АЭС из района населенного пункта Марганец.

В результате повреждения получила высоковольтная линия «Каховская», обеспечивавшая электричеством Запорожскую и Херсонскую область.

На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление, его ликвидировали пожарные.