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38 минут назад

Российская армия оставила Украину без снарядов к американскому оружию

Свободная прессаиещё 1

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга 9 августа сообщил об ударе, который российская армия нанесла по складу боеприпасов в Черкасской области.

По его словам, удар был нанесён высокоточным оружием морского базирования большой дальности.

«Уничтожено более трёхсот реактивных снарядов к системам залпового огня «HIMARS», а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777», - рассказал Конашенков.

Также он сообщил, что в Винницкой области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен действующи

Раскрыта неизвестная возможность российского «Краснополя»

Ранее британская разведка признала, что российская армия добилась успехов в ходе наступления на Бахмут.

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