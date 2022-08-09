Российская армия оставила Украину без снарядов к американскому оружию

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга 9 августа сообщил об ударе, который российская армия нанесла по складу боеприпасов в Черкасской области.

По его словам, удар был нанесён высокоточным оружием морского базирования большой дальности.

«Уничтожено более трёхсот реактивных снарядов к системам залпового огня «HIMARS», а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777», - рассказал Конашенков.

Также он сообщил, что в Винницкой области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен действующи