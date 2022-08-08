В ООН оценили доклад AI о размещении техники ВСУ в школах и больницах

ООН выступала и продолжит выступать в защиту мирных граждан на Украине. Об этом заявил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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Так он ответил на вопрос о докладе организации Amnesty International. В нем говорится о нарушении Украиной законов ведения войны и размещении боевой техники в школах и больницах, передает ТАСС.

«На протяжении этого (конфликта - Прим.ред.) призыв генерального секретаря ООН был ясен. Мы всегда выступали и продолжим призывать к защите гражданских лиц», - подчеркнул Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что Россия направила Генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза ООН Чжан Цзюню письмо с информацией о минировании ВСУ гражданских объектов в Донбассе противопехотными минами «Лепесток».