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1 час назад

В ООН оценили доклад Amnesty International о размещении техники ВСУ в школах и больницах

ТК «Звезда»

ООН выступала и продолжит выступать в защиту мирных граждан на Украине. Об этом заявил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

В ООН оценили доклад AI о размещении техники ВСУ в школах и больницах
Фото: V Ictor XinHua GloballookpressV Ictor XinHua Globallookpress

Так он ответил на вопрос о докладе организации Amnesty International. В нем говорится о нарушении Украиной законов ведения войны и размещении боевой техники в школах и больницах, передает ТАСС.

«На протяжении этого (конфликта - Прим.ред.) призыв генерального секретаря ООН был ясен. Мы всегда выступали и продолжим призывать к защите гражданских лиц», - подчеркнул Дюжаррик.

Ранее сообщалось, что Россия направила Генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза ООН Чжан Цзюню письмо с информацией о минировании ВСУ гражданских объектов в Донбассе противопехотными минами «Лепесток».

По словам первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, вопрос уже поднимался на Совете Безопасности и коллеги из ООН спрашивали подробности дела.

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