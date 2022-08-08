В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
45 минут назад

«Исламский джихад»* пригрозил Израилю возобновлением обстрелов

Елена Прошина

«Исламский джихад» (запрещенное в России движение) может разорвать соглашение о прекращении огня с Израилем и возобновить обстрелы из сектора Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря палестинского движения Зияда Наххаля.

Израилю пригрозили новыми обстрелами
Фото: ReutersReuters

По его словам, это случится, если израильские власти не станут придерживаться условий перемирия. В этом случае «Исламский джихад» посчитает соглашение недействительным и снова возобновит бой.

Отмечается, что достигнутая при посредничестве Египта договоренность с Израилем не содержит каких-либо секретных подробностей. В частности, движение хочет освобождения из заключения двух командиров — Халиля аль-Авада и Бассама аль-Саади. Получено обещание от египетских посредников, что это будет исполнено. Генсек отметил, что возглавляемая им организация одновременно смогла обстреливать 58 израильских поселений. По его словам, это «историческое достижение».

Армия,
28
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители