Израилю пригрозили новыми обстрелами

«Исламский джихад» (запрещенное в России движение) может разорвать соглашение о прекращении огня с Израилем и возобновить обстрелы из сектора Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря палестинского движения Зияда Наххаля.
По его словам, это случится, если израильские власти не станут придерживаться условий перемирия. В этом случае «Исламский джихад» посчитает соглашение недействительным и снова возобновит бой.
Отмечается, что достигнутая при посредничестве Египта договоренность с Израилем не содержит каких-либо секретных подробностей. В частности, движение хочет освобождения из заключения двух командиров — Халиля аль-Авада и Бассама аль-Саади. Получено обещание от египетских посредников, что это будет исполнено. Генсек отметил, что возглавляемая им организация одновременно смогла обстреливать 58 израильских поселений. По его словам, это «историческое достижение».