Израилю пригрозили новыми обстрелами

«Исламский джихад» (запрещенное в России движение) может разорвать соглашение о прекращении огня с Израилем и возобновить обстрелы из сектора Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря палестинского движения Зияда Наххаля.

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По его словам, это случится, если израильские власти не станут придерживаться условий перемирия. В этом случае «Исламский джихад» посчитает соглашение недействительным и снова возобновит бой.