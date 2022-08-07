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52 минуты назад

Китай обещал регулярно проводить учения у берегов Тайваня

Илья Родин

В Китае заявили, что маневры к востоку от так называемой «срединной линии» (в территориальных водах Тайваня) в дальнейшем будут проводиться на регулярной основе. Об пишет РИА «Новости» со ссылкой на ЦТК.

Китай обещал регулярно проводить учения у берегов Тайваня
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что согласно Морской конвенции, каждое прибрежное государство может претендовать на расширение территориальных вод до 12 морских миль. В Пекине долго время не вторгались в пределы тайваньской прибрежной территории. Традиция была нарушена после визита на остров главы Конгресса США Нэнси Пелоси.

Власти Тайваня обратились с призывом к Китаю

Автор статьи подчеркнул, что военные учения Народно-освободительной армии Китая отчетливо показали изменения в тайваньской политике Пекина. В частности то, что «территориальных вод Тайваня [более] не существует». Он отметил также, что, так как остров является частью КНР, то ВМФ страны ходит в собственных терводах.

Напомним, что НОАК проводит масштабные военные учения. В них участвует новейшая военная техника, применяются разнообразные боеприпасы, в том числе, гиперзвуковые ракеты.

Россия в сложившейся ситуации выразила поддержку Пекину. МИД РФ заявил, что как и ранее, придерживается принципа «одного Китая».

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