Китай обещал регулярно проводить учения у берегов Тайваня

В Китае заявили, что маневры к востоку от так называемой «срединной линии» (в территориальных водах Тайваня) в дальнейшем будут проводиться на регулярной основе. Об пишет РИА «Новости» со ссылкой на ЦТК.

Отмечается, что согласно Морской конвенции, каждое прибрежное государство может претендовать на расширение территориальных вод до 12 морских миль. В Пекине долго время не вторгались в пределы тайваньской прибрежной территории. Традиция была нарушена после визита на остров главы Конгресса США Нэнси Пелоси.

Автор статьи подчеркнул, что военные учения Народно-освободительной армии Китая отчетливо показали изменения в тайваньской политике Пекина. В частности то, что «территориальных вод Тайваня [более] не существует». Он отметил также, что, так как остров является частью КНР, то ВМФ страны ходит в собственных терводах.

Напомним, что НОАК проводит масштабные военные учения. В них участвует новейшая военная техника, применяются разнообразные боеприпасы, в том числе, гиперзвуковые ракеты.