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22 минуты назад

Китай заявил о проведении регулярных учений в Тайваньском проливе

Lenta.ru

Китайские власти заявили, что будут регулярно проводить учения в Тайваньском проливе. Об этом в воскресенье, 7 августа, со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщает ТАСС.

Китай заявил о проведении регулярных учений в Тайваньском проливе
Фото: ReutersReuters

По данным агентства, Китай намерен на регулярной основе проводить свои учения к востоку от условной серединной разграничительной линии в проливе. Сообщение КНР прозвучало почти одновременно с заявлением Тайваня о том, что вооруженные силы острова 9 и 11 августа проведут артиллерийские боевые стрельбы в южной уезде Пиндун.

6 августа не менее 20 самолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках учений совершили заход в так называемую опознавательную зону ПВО Тайваня.

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