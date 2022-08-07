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47 минут назад

Мобилизованные украинцы досрочно отправлены на передовую

Илья Родин

Минобороны РФ сообщило о повестке в зоне проведения спецоперации. Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский был вынужден досрочно отправить на передовую мобилизованных граждан, не закончивших подготовку в учебных центрах. Об этом пишет пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

Мобилизованные украинцы досрочно отправлены на передовую
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным ведомства, с момента начала спецоперации ВСУ понесли большие потери. Это вынуждает руководство Украины изыскивать мобилизационные резервы и посылать на передовую необученных бойцов.

Потери ВСУ в боях с силами ЛНР за сутки составили 45 человек

Так, Зеленский направил на фронт недавно мобилизованных украинцев, которые проходили подготовку в учебном центре в Киевской области. Кроме того, из госпиталей в срочном порядке были выписаны раненые. Их также послали на передовую.

Уточняется, что за сутки в результате ракетно-артиллерийских ударов и воздушных налетов было уничтожено порядка 130 военнослужащих ВСУ в Артемовске и свыше 100 в Харькове. Кроме того, под обстрел попали свыше 170 районов сосредоточения живой силы и техники.

Армия,Владимир Зеленский,Минобороны России,
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