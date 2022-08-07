Мобилизованные украинцы досрочно отправлены на передовую

Минобороны РФ сообщило о повестке в зоне проведения спецоперации. Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский был вынужден досрочно отправить на передовую мобилизованных граждан, не закончивших подготовку в учебных центрах. Об этом пишет пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, с момента начала спецоперации ВСУ понесли большие потери. Это вынуждает руководство Украины изыскивать мобилизационные резервы и посылать на передовую необученных бойцов.

Так, Зеленский направил на фронт недавно мобилизованных украинцев, которые проходили подготовку в учебном центре в Киевской области. Кроме того, из госпиталей в срочном порядке были выписаны раненые. Их также послали на передовую.