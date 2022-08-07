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1 час назад

ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС

Илья Родин

Вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье, 7 августа, нанесли ракетный удар по территории Запорожской АЭС. Боевые элементы упали в 400 метрах от действующего энергоблока. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в Администрации Энергодара.

Собеседник агентства подчеркнул, что военнослужащие Украины применили кассетный снаряд калибра 220 миллиметров. Он был выпущен из РСЗО «Ураган». При подлете к цели ракета «раскрылась» и выпустила поражающие элементы.

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По словам источника, пострадали различные административные постройки. Он отметил, что расстояние от места падения осколков и ракетного двигателя «до действующего энергоблока [составило] не более 400 метров».

Эксперт Сергей Савчук в интервью агентству сообщил, что Киев при нанесении ударов по АЭС преследует три основные цели. Прежде всего, военную - российским войскам приходится держать в районе станции большое количество современных средств ПВО.

Во-вторых, политическую. Обстрелы якобы необходимы для того, чтобы обвинить Россию в нарушении правил безопасности, небрежном отношении к атомным объектам, желании устроить техногенную катастрофу.

В-третьих, полагает аналитик, украинские власти желают «отомстить» жителям находящихся под контролем ВС РФ регионов, нанести им максимальный ущерб.

Армия,В мире,Видео,Сергей Савчук,Верховный суд,
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