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56 минут назад

Потери ВСУ в боях с силами ЛНР за сутки составили 45 человек

ТАСС

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности Народной милиции Луганской Народной Республики за прошедшие сутки составили 45 человек. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Потери ВСУ в боях с силами ЛНР за сутки составили 45 человек
Фото: ТАССТАСС

"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 45 человек личного состава, девять бронетранспортеров, четыре единицы специальной автомобильной техники", - цитирует его заявление в Telegram-канале пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Филипоненко добавил, что инженерно-саперные подразделения республики за сутки очистили от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Муратово и Боброво, более 5 га территории.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР в соответствии с их конституциями в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года. 24 февраля Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции. ДНР и ЛНР начали операцию по освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева.

Армия,Иван Филипоненко,Владимир Путин,
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