Минобороны показало захваченное на Украине западное оружие

Захвачены в том числе ракетные комплексы Javelin и «Карл Густав», а также станковые пулеметы и стрелковое вооружение советского образца. Отмечается, что одним из трофейных орудий стал пулемет калибра 12,7 миллиметров, к нему обнаружились три короба бронебойных патронов, на одном из них были изображены череп и свастика.