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57 минут назад

Минобороны показало захваченное на Украине западное оружие

Lenta.ru

Министерство обороны России показало на видео западное оружие, захваченное в ходе специальной военной операции на Украине на Изюмском направлении. Кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

«Среди трофеев оружие в основном иностранного производства — ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши, Швеции», — прокомментировали в Минобороны.

Захвачены в том числе ракетные комплексы Javelin и «Карл Густав», а также станковые пулеметы и стрелковое вооружение советского образца. Отмечается, что одним из трофейных орудий стал пулемет калибра 12,7 миллиметров, к нему обнаружились три короба бронебойных патронов, на одном из них были изображены череп и свастика.

В США рассказали о пропавшей на Украине помощи Запада

В середине июля в Народной милиции Луганской народной республики сообщили, что подразделения ЛНР захватили в Донбассе первую американскую гаубицу М777, прозванную среди военных «три топора».

Армия,Видео,Карл Густав,Минобороны России,
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