В США заявили о подготовке Польши к вероятной войне с Россией

Обозреватели 19FortyFive уверены, что свои милитаристские настроения Варшава пытается оправдать «страхом» перед большим соседом.
В статье отмечается, что на подготовку указывает тот факт, что Польша начала скупать вооружение. В частности с Южной Кореей заключен контракт на поставку 1000 танков К52, более 600 гаубиц и нескольких эскадрилий истребителей Fa-50.
Кроме этого Варшава договорилась с США о покупке 119 б/у танков Abrams.
Ранее министр силового ведомства Польши Мариуш Блащак заявлял о цели создать самую мощную сухопутную армию в Европе.
А не так давно минобразования Польши анонсировало введение в школах обязательных уроков по стрельбе для восьмиклассников.