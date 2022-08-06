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7 минут назад

19FortyFive: Польша готовится к военным действиям против России

runews24.ruиещё 1

Обозреватели 19FortyFive уверены, что свои милитаристские настроения Варшава пытается оправдать «страхом» перед большим соседом.

В США заявили о подготовке Польши к вероятной войне с Россией
Фото:  U.S. Army / Jason Johnston U.S. Army / Jason Johnston

В статье отмечается, что на подготовку указывает тот факт, что Польша начала скупать вооружение. В частности с Южной Кореей заключен контракт на поставку 1000 танков К52, более 600 гаубиц и  нескольких эскадрилий истребителей Fa-50.

Кроме этого Варшава договорилась с США о покупке 119 б/у танков Abrams.

Названо место «главного боя» между Россией и США

Ранее министр силового ведомства Польши Мариуш Блащак заявлял о цели создать самую мощную сухопутную армию в Европе.

А не так давно минобразования Польши анонсировало введение в школах обязательных уроков по стрельбе для восьмиклассников.

Армия,В мире,Мариуш Блащак,
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