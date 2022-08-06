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24 минуты назад

Тайвань решил ответить на военные учения Китая

Ura.Ru

Армия Тайваня в ответ на учения китайский Вооруженных сил развернула патрульные силы и корабли воздушной разведки, а также перевела береговые ракеты в режим боевой готовности и выпустила предупредительные ракета. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Армия Тайваня передала предупреждение и развернула патрульные силы и корабли воздушной разведки для наблюдения, при этом береговые ракеты были переведены в режим ожидания», — говорится в публикации агентства.

Кроме того, Минобороны Тайваня заявило, что вечером 5 июля оно выпустило осветительные ракеты, чтобы предупредить семь беспилотников неопознанных самолетов, пролетающих над его островами.

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Эти действия стали ответом на объявленные Китаем учения, сообщает агентство. По информации официальных лиц Тайваня, китайские самолеты и военные корабли 6 июля «репетировали нападение» вблизи острова. По предварительным данным, китайские учения продлятся до полудня воскресенья, отмечают авторы.

Ранее власти КНР выразили решительный протест против визита спикера палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси на Тайвань. В результате чего Китай начал масштабные военные учения в шести акваториях вокруг острова, который КНР считает своей исторической территорией.

Армия,Видео,Конгресс США,
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