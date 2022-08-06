СМИ: Китайские военные игнорируют звонки Пентагона по вопросу Тайваня

Представители военного ведомства Соединенных Штатов многократно пытались дозвониться до коллег из Китая на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня, но китайцы не отвечают, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на издание Politico.

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Представители командования Народно-освободительной армии КНР не стали реагировать на звонки Пентагона. Последний контакт на уровне начальников Генштабов двух стран состоялся 7 июля. В настоящее время Пекин проводит масштабные военные учения около Тайваня. При этом китайские ракеты летают над островом впервые в истории.

Так китайские власти ответили на визит спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. В КНР попросили Вашингтон «не играть с огнем» и предупредили о серьезном военном ответе, если политик прибудет на остров.

В день вылета Пелоси Китай начал маневры с боевыми стрельбами в Тайваньском проливе. В ответ авианосцы США направились в акваторию острова и остановились в 800 километрах от него.