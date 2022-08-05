Украина призовет в армию женщин из-за колоссальных потерь ВСУ

Украинские власти намерены призвать в армию женщин из-за колоссальных потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ), такая тенденция прослеживается в приказах президента Владимира Зеленского об осеннем призыве граждан. С таким мнением выступил в пятницу офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире телеканала "Соловьев.Live".
"Касаемо потерь, которые они несут, они действительно колоссальные, ужасающие цифры, если брать вообще статистику. Действительно, наверное, решили воевать до последнего украинца, потому что там десятками тысяч идет исчисление, не сотнями. Более того, если мы посмотрим на те указы, которые идут от Зеленского, то вот уже в скором времени будут призывы в армию осенью, и там уже такая прослеживается тенденция, что большая часть будет призываться также уже и девушек, потому что много военно-учетных специальностей, которые раньше были сугубо мужскими, уже таковыми не являются, уже на этих должностях могут находиться женщины", - сказал он.
По словам Марочко, это говорит о нехватке резервов и тех, кто желает служить в украинской армии.
"И благодаря этому украинское военно-политическое руководство, которое полностью подчинено Западу, пытается выйти из ситуации и пополнить ряды своих вооруженных сил пушечным мясом, в том числе девушками", - считает он.