Украина призовет в армию женщин из-за колоссальных потерь ВСУ

"Касаемо потерь, которые они несут, они действительно колоссальные, ужасающие цифры, если брать вообще статистику. Действительно, наверное, решили воевать до последнего украинца, потому что там десятками тысяч идет исчисление, не сотнями. Более того, если мы посмотрим на те указы, которые идут от Зеленского, то вот уже в скором времени будут призывы в армию осенью, и там уже такая прослеживается тенденция, что большая часть будет призываться также уже и девушек, потому что много военно-учетных специальностей, которые раньше были сугубо мужскими, уже таковыми не являются, уже на этих должностях могут находиться женщины", - сказал он.