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1 час назад

В США рассказали, в каких случаях могут применить ядерное оружие

Газета.Ru

Замгоссекретаря по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что Вашингтон будет рассматривать вероятность применения ядерного оружия только в экстремальных ситуациях – для защиты жизненно важных интересов. Об этом она сообщила на конференции ДНЯО, передает РИА «Новости».

В США назвали условие применения ядерного оружия
Фото: ReutersReuters

«США будут рассматривать вероятность применения ядерного оружия только в экстремальных обстоятельствах – с целью защиты жизненных интересов США либо наших союзников и партнеров», – сказала она.

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По ее словам, США не будут применять или угрожать применением ядерного оружия против неядерных стран, которые являются членами ДНЯО.

Руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США Джилл Хруби заявила, что США не расширяют ядерный арсенал в рамках модернизации.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов, выступая на первом комитете Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил, что обладание Россией ядерным оружием пока «остается единственным ответом на некоторые внешние угрозы».

Армия,Андрей Белоусов,ООН,
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