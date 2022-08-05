Китай предложил заключить договор по ядерному оружию

Всем странам мира необходимо заключить общий договор о неприменении ядерного оружия первыми, с таким предложением выступил МИД Китая.
Ранее директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цонг заявил, что поддержание минимального ядерного потенциала необходимо Китаю для гарантий безопасности и обеспечения национальных интересов. Дипломат добавил, что Пекин также поддерживает усилия по нераспространению ядерного оружия. По его словам, страна никогда стремилась участвовать в гонке вооружений.
Он также упрекнул США за размещение ядерного оружия на территории Европы и призвал его вывести. По его словам, подобные действия дестабилизируют обстановку в регионе.