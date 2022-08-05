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1 час назад

Китай призвал мир заключить договор о неприменении ядерного оружия первыми

News.ru

Всем странам мира необходимо заключить общий договор о неприменении ядерного оружия первыми, с таким предложением выступил МИД Китая.

Китай предложил заключить договор по ядерному оружию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цонг заявил, что поддержание минимального ядерного потенциала необходимо Китаю для гарантий безопасности и обеспечения национальных интересов. Дипломат добавил, что Пекин также поддерживает усилия по нераспространению ядерного оружия. По его словам, страна никогда стремилась участвовать в гонке вооружений.

Китай пообещал не применять первым ядерное оружие

Он также упрекнул США за размещение ядерного оружия на территории Европы и призвал его вывести. По его словам, подобные действия дестабилизируют обстановку в регионе.

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