Китай предложил заключить договор по ядерному оружию

Всем странам мира необходимо заключить общий договор о неприменении ядерного оружия первыми, с таким предложением выступил МИД Китая.

Ранее директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цонг заявил, что поддержание минимального ядерного потенциала необходимо Китаю для гарантий безопасности и обеспечения национальных интересов. Дипломат добавил, что Пекин также поддерживает усилия по нераспространению ядерного оружия. По его словам, страна никогда стремилась участвовать в гонке вооружений.