Израиль допустил длительную военную операцию в секторе Газа

Израильские власти не заинтересованы в том, чтобы начатая в пятницу военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа затягивалась на длительное время, но готовы и к такому развитию событий. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Яир Лапид в телеобращении к нации.
"Израиль не заинтересован в длительных боевых действиях в секторе Газа, но не боится их. Я полагаюсь на израильское общество и уверен, что оно даст широкую поддержку силам безопасности. Мы будем действовать столько, сколько потребуется, чтобы ликвидировать угрозу гражданам нашей страны", - заявил Лапид.