Израиль допустил длительную военную операцию в секторе Газа

Израильские власти не заинтересованы в том, чтобы начатая в пятницу военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа затягивалась на длительное время, но готовы и к такому развитию событий. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Яир Лапид в телеобращении к нации.