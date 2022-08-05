Израиль начал операцию "Рассвет"

Армия обороны Израиля нанесла удары по целям в секторе Газа, где находятся объекты группировки «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщила пресс-служба ВС страны.

В Армии обороны Израиля отметили, что операция получила название «Рассвет». На данный момент в приграничных районах страны объявлено чрезвычайное положение, добавили в пресс-службе ВС страны.

Ранее сообщалось, что Израиль начал стягивать войска к границе с сектором Газа. Этому предшествовали три дня массированных обстрелов городов страны со стороны палестинского анклава. Также власти государства заявляли о том, что в середине июля 2022 года с территории Газа выпустили две ракеты, одну из них смогли перехватить средствами противовоздушной обороны.