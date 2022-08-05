Комбат «Востока» заявил о переброске сил ВСУ с Донбасса

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что Киев может отводить силы с Донбасса. В своем Telegram-канале он отметил, что на фронте заметно снижение интенсивности обстрелов со стороны артиллерии, а также активности средств РЭБ.

Разведка демонстрирует свежие следы передвижения техники, однако самих вооружений на месте нет. Ходаковский предполагает, что ее перевели на другое направление фронта.

С чем именно связан отвод войск пока можно только предполагать. Это может быть как подготовка к контрнаступлению, так и приготовления к отражению атак ВС РФ. По мнению Ходаковского, союзным войскам в любом случае стоит усилить натиск на Донбассе.

Напомним, что ранее экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявлял, что ВСУ собираются перейти в наступление в Херсонской области 10 августа. По его мнению, это будет последней попыткой президента Владимира Зеленского удержаться на своем посту.