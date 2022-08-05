В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Комбат «Востока» заявил о переброске сил ВСУ с Донбасса

Никита Бородкин

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что Киев может отводить силы с Донбасса. В своем Telegram-канале он отметил, что на фронте заметно снижение интенсивности обстрелов со стороны артиллерии, а также активности средств РЭБ.

Разведка демонстрирует свежие следы передвижения техники, однако самих вооружений на месте нет. Ходаковский предполагает, что ее перевели на другое направление фронта.

Зеленский не стал комментировать заявление главы Минобороны Украины о контрнаступлении

С чем именно связан отвод войск пока можно только предполагать. Это может быть как подготовка к контрнаступлению, так и приготовления к отражению атак ВС РФ. По мнению Ходаковского, союзным войскам в любом случае стоит усилить натиск на Донбассе.

Напомним, что ранее экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявлял, что ВСУ собираются перейти в наступление в Херсонской области 10 августа. По его мнению, это будет последней попыткой президента Владимира Зеленского удержаться на своем посту.

При этом политик подчеркивал, что подобные операции могут ослабить украинскую оборону на других направлениях, что приведет к утере киевским режимом территорий Донбасса, а также обескровливанию Харьковского и Черниговского направления.

Армия,В мире,Видео,Илья Кива,Александр Ходаковский,Владимир Зеленский,Верховный суд,Верховная Рада,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители