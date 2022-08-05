Комбат «Востока» заявил о переброске сил ВСУ с Донбасса

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что Киев может отводить силы с Донбасса. В своем Telegram-канале он отметил, что на фронте заметно снижение интенсивности обстрелов со стороны артиллерии, а также активности средств РЭБ.
Разведка демонстрирует свежие следы передвижения техники, однако самих вооружений на месте нет. Ходаковский предполагает, что ее перевели на другое направление фронта.
С чем именно связан отвод войск пока можно только предполагать. Это может быть как подготовка к контрнаступлению, так и приготовления к отражению атак ВС РФ. По мнению Ходаковского, союзным войскам в любом случае стоит усилить натиск на Донбассе.
Напомним, что ранее экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявлял, что ВСУ собираются перейти в наступление в Херсонской области 10 августа. По его мнению, это будет последней попыткой президента Владимира Зеленского удержаться на своем посту.
При этом политик подчеркивал, что подобные операции могут ослабить украинскую оборону на других направлениях, что приведет к утере киевским режимом территорий Донбасса, а также обескровливанию Харьковского и Черниговского направления.