Северная Македония передала Украине четыре истребителя Су-25

Сообщается, что эти самолёты были куплены властями Македонии у Киева в 2001 во время конфликта с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. С 2004 года истребители не летали и были подготовлены для продажи. Также уточняется, что информация о передаче была полностью засекречена.