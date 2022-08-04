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25 минут назад

Северная Македония передала Украине четыре истребителя Су-25

Елена Прошина

Северная Македония вернула Украине 4 самолёта-штурмовика Су-25. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на новостной портал МКД.

Северная Македония передала Украине четыре истребителя Су-25
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что эти самолёты были куплены властями Македонии у Киева в 2001 во время конфликта с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. С 2004 года истребители не летали и были подготовлены для продажи. Также уточняется, что информация о передаче была полностью засекречена.

Информацию о передаче истребителей не подтвердили, но и не опровергли в министерстве обороны Македонии.

«Точные детали об этих решениях, их содержание и обоснование со временем будут выведены из-под грифа "секретно" и обнародованы. До сих пор принятые решения не нарушали боеготовность нашей армии», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, что ранее Северная Македония передала Украине полученные от России танки.

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