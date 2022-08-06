В Минобороны предупредили о подготовке масштабной провокации Киева

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев предупредил, что Киев готовится совершить очередную масштабную провокацию с гибелью мирного населения якобы в результате неизбирательных ударов российских военных. Его слова приводит РИА Новости.

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«Командование ВСУ силами 72-го центра информационно-психологических операций готовит очередную масштабную провокацию с гибелью мирного населения якобы в результате неизбирательных ударов российских Вооруженных сил», — сказал представитель МиноМинобороны России.

Он добавил, что для проведения провокации в пригороде Славянска были развернуты минометные расчеты, которыми 7 августа планируется обстрелять места компактного проживания местного населения и беженцев.