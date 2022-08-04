Власти в Киеве отдали приказ о немедленно эвакуации в западную часть страны 36-й бригады морпехов, которая расположена в Николаеве. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины от Одессы Игорь Марков, сообщает Telegram-канал «СОЛОВЬЕВ».

По его словам, срочной эвакуации «на фоне успехов союзных сил» также подверглись областной военкомат с личными делами. Марков также добавил, что в результате обстрела ВСУ сегодня, 4 августа, погибли мать и ребенок.

«Все виновные понесут наказание», — заключил бывший украинский депутат.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.