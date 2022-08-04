Развитие пандемии COVID-19 позволяет предположить, что США причастны к ее возникновению. Об этом заявил сегодня начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По словам Кириллова, ряд признаков, в том числе непредсказуемый характер эпидемического процесса и не дающая результатов локализация и изоляция заболевших, создает впечатление, что COVID-19 был создан искусственно, а пандемия «подпитывается путем "вброса"» новых штаммов.

«Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). С 2009 года агентством финансировалась программа «Предикт», в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этих вирусов», - подчеркнул Игорь Кириллов.

В Минобороны отметили, что экстренное сворачивание USAID в 2019 году программы позволяют предположить преднамеренный характер пандемии.

Ранее в Минобороны РФ ранее заявили о получении в ходе спецоперации информации из украинских биолабораторий США. В ведомстве утверждают, что там проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей и изучался перенос патогенов дикими птицами, мигрирующими между Украиной и Россией.

В свою очередь замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд признала, что на Украине есть объекты для проведения биологических исследований. По ее словам, США «весьма обеспокоены», что над ними может получить контроль Россия.