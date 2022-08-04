Развитие пандемии COVID-19 позволяет предположить, что США причастны к ее возникновению. Об этом заявил сегодня начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По словам Кириллова, ряд признаков, в том числе непредсказуемый характер эпидемического процесса и не дающая результатов локализация и изоляция заболевших, создает впечатление, что COVID-19 был создан искусственно, а пандемия «подпитывается путем "вброса"» новых штаммов.
«Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). С 2009 года агентством финансировалась программа «Предикт», в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этих вирусов», - подчеркнул Игорь Кириллов.
В Минобороны отметили, что экстренное сворачивание USAID в 2019 году программы позволяют предположить преднамеренный характер пандемии.
Ранее в Минобороны РФ ранее заявили о получении в ходе спецоперации информации из украинских биолабораторий США. В ведомстве утверждают, что там проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей и изучался перенос патогенов дикими птицами, мигрирующими между Украиной и Россией.
В свою очередь замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд признала, что на Украине есть объекты для проведения биологических исследований. По ее словам, США «весьма обеспокоены», что над ними может получить контроль Россия.
При этом посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что в Вашингтоне опасаются выявления фактов нарушения конвенции о биологическом оружии и подчеркнул, что уже «вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы».