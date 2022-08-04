СМИ: российская ПВО отразила удары ВСУ по мосту в Херсоне

Силы противовоздушной обороны РФ отразили очередную попытку Вооруженных сил Украины нанести удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замглавы местной администрации Кирилл Стремоусов.
Ранее подконтрольные киевскому режиму каналы заявили о якобы нанесенных ударах по железной дороге Антоновского моста. Стремоусов опроверг информацию, заявив, что попытки отразила система ПВО, а по мосту попасть не удалось.
Напомним, что Антоновский мост связывает Херсон с другой частью области через Днепр. После освобождения региона ВСУ неоднократно пытались разрушить переправу. Накануне они нанесли удары с помощью американской РСЗО HIMARS, в результате чего мост получил повреждение.
Местные власти решили ограничить движение по мосту, а после 27 июля и вовсе его закрыли. В администрации подчеркивали, что для военных это не играет никакой роли, однако осложняет жизнь мирному населению региона. Для последних организовали паромную переправу.