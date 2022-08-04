Россия создала винтовку, способную остановить танк

Кроме того, возможно выводить из строя даже бронетехнику, если правильно выбрано место ведения огня. Всего-навсего одним патроном из строя выводятся танки и бронетранспортёры. Подобного рода оружие создано, чтобы пробивать бронежилеты, - Юрий Кнутов