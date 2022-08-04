Россия создала винтовку, способную остановить танк

В Сети появилась информация о возможностях новейшей российской тактической винтовки TSVL-8 «Сталинград».
По словам директора «Музея войск противовоздушной обороны» Юрия Кнутова, данная модель способна остановить танк. При этом он напомнил, что дальность действия винтовки составляет 1,5 км — это позволяет выводить из строя командный состав противника.
Кроме того, возможно выводить из строя даже бронетехнику, если правильно выбрано место ведения огня. Всего-навсего одним патроном из строя выводятся танки и бронетранспортёры. Подобного рода оружие создано, чтобы пробивать бронежилеты, - Юрий Кнутов
Напомним, что ранее бывший старший руководитель Пентагона рассказал о наличии у России «идеального космического оружия». Таковым он назвал не противоспутниковые ракеты, а лазерную установку «Калина».