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31 минуту назад

Россия создала винтовку, способную остановить танк

Ferra.ru

В Сети появилась информация о возможностях новейшей российской тактической винтовки TSVL-8 «Сталинград».

Россия создала винтовку, способную остановить танк
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам директора «Музея войск противовоздушной обороны» Юрия Кнутова, данная модель способна остановить танк. При этом он напомнил, что дальность действия винтовки составляет 1,5 км — это позволяет выводить из строя командный состав противника.

Кроме того, возможно выводить из строя даже бронетехнику, если правильно выбрано место ведения огня. Всего-навсего одним патроном из строя выводятся танки и бронетранспортёры. Подобного рода оружие создано, чтобы пробивать бронежилеты, - Юрий Кнутов

Напомним, что ранее бывший старший руководитель Пентагона рассказал о наличии у России «идеального космического оружия». Таковым он назвал не противоспутниковые ракеты, а лазерную установку «Калина».

Армия,Юрий Кнутов,Пентагон,
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