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1 час назад

Российский «Сталинград» остановит танк

Lenta.ru

Российская тактическая винтовка TSVL-8 «Сталинград» может остановить танк. Об этом «Известиям» рассказал директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

Российский «Сталинград» остановит танк
Фото: ТАССТАСС

Эксперт напомнил, что дальность винтовки, магазин которой рассчитан на пять патронов, достигает 1500 метров, что позволяет выводить из строя командный состав противника.

«Кроме того, возможно выводить из строя даже бронетехнику, если правильно выбрано место ведения огня. Всего-навсего одним патроном из строя выводятся танки и бронетранспортеры. Подобного рода оружие создано, чтобы пробивать бронежилеты», — полагает специалист.

О том, что российские военные эффективно в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине применяют новейшую тактическую снайперскую винтовку TSVL-8 «Сталинград», в августе сообщил источник в силовых структурах.

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В июле агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах рассказало, что в ходе СВО на Украине российские военные захватили большое количество украинских снайперских винтовок Ukrop UAR-10.

Армия,Юрий Кнутов,
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