Глава Нагорного Карабаха объявил частичную мобилизацию

Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил частичную военную мобилизацию в регионе. Соответствующий указ опубликован на сайте лидера республики.

Фото: Минобороны Азербайджана Минобороны Азербайджана

Отмечается, что документ начинает действовать с 3 августа 2022 года. Детали и подробности мобилизации не уточняются.

Ранее Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня. Обстрел, по данным ведомства, велся утром из гранатометов и беспилотных летательных аппаратов. В результате него погиб один армянский военнослужащий, еще восемь оказались ранены.

Позже о потерях также сообщили в Баку. Там в результате обстрела погиб один азербайджанский солдат.

Напомним, что боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Они стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. При посредничестве России Азербайджан и Армения 10 ноября подписали договор о полном прекращении огня и обмене пленными и телами погибших. Также Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и часть Агдамского района.