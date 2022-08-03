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15 минут назад

Истребители F-15 взлетели с американской базы на Окинаве

Алиса Селезнёва

Шесть истребителей F-15 и три самолета-заправщика ВВС США вылетели с базы на территории Окинавы. Об этом со ссылкой на NHK пишет РИА Новости.

Еще одна группа американских самолетов вылетела в сторону Тайваня
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации японского телеканала, девять самолетов взлетели «один за одним» с базы Кадена около 17.20 по местному времени (11.20 мск).

Они держат курс на юг.

Накануне США также подняли военные самолеты с японской базы перед тем, как борт спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси сел на Тайване.

Вечером 2 августа спикер прибыла в столицу Тайваня Тайбэй. С помощью сервиса Flightradar на разных участках за движением самолета наблюдали более 6 млн человек. При этом Китай предупредил, что визит Пелоси на остров не останется без ответа, и констатировал резкое ухудшение американо-китайских отношений.

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