В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
13 минут назад

В МИД КНР заявили, что AUKUS может привести к прекращению ДНЯО

Елена Прошина

Реализация нового оборонного союза Великобритании, США и Австралии (AUKUS) может обернуться прекращением действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Такое заявление сделал директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, передает ТАСС.

В КНР высказали опасение по поводу ядерного оружия
Фото: ReutersReuters

Он обратил внимание на то, что в уставе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) говорится о недопустимости ядерной деятельности в военных целях. Строительство атомных подлодок определенно можно считать деятельностью, направленной на выполнение военных целей, подчеркнул дипломат. Следовательно, передача атомных подлодок Австралии противоречит уставу МАГАТЭ.

Фу Цун добавил, что Великобритания, США и Австралия отказались говорить на эту тему. Он выразил уверенность, что подобное отношение ставит под угрозу ДНЯО. По его словам, если все страны последуют их примеру, то на договоре можно ставить крест.

Ранее сообщалось, что Австралия в рамках трехстороннего соглашения с Великобританией и США намерена построить восемь атомных подлодок. Кроме того, Вооруженные силы Австралии будут оснащены крылатыми ракетами. Также страны договорились о сотрудничестве для разработки гиперзвуковых боевых систем.

Армия,МАГАТЭ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители