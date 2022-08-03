В КНР высказали опасение по поводу ядерного оружия

Реализация нового оборонного союза Великобритании, США и Австралии (AUKUS) может обернуться прекращением действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Такое заявление сделал директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, передает ТАСС.

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Он обратил внимание на то, что в уставе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) говорится о недопустимости ядерной деятельности в военных целях. Строительство атомных подлодок определенно можно считать деятельностью, направленной на выполнение военных целей, подчеркнул дипломат. Следовательно, передача атомных подлодок Австралии противоречит уставу МАГАТЭ.

Фу Цун добавил, что Великобритания, США и Австралия отказались говорить на эту тему. Он выразил уверенность, что подобное отношение ставит под угрозу ДНЯО. По его словам, если все страны последуют их примеру, то на договоре можно ставить крест.