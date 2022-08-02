Армия КНР окружила Тайвань во время учений

«Вечером 2 августа, Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая начала серию совместных военных операций вокруг острова Тайвань, а также совместные военно-воздушные и военно-морские учения в морской акватории и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня», – заявил Ши И.