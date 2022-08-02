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36 минут назад

Армия КНР окружила Тайвань во время учений

Елена Прошина

В трёх акваториях вблизи Тайваня начались учения армии Китая. Об этом сообщает РИА «Новости».

Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И объявил о начале военных учений.

«Вечером 2 августа, Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая начала серию совместных военных операций вокруг острова Тайвань, а также совместные военно-воздушные и военно-морские учения в морской акватории и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня», – заявил Ши И.

По информации, которую сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», под предлогом военных учений Народно-освободительная армия Китая взяла остров Тайвань в кольцо. Фактически была установлена блокада.

Китай направил истребители в Тайваньский пролив

Напомним, что ранее Китай объявил о военных учениях в шести морских областях вокруг Тайваня.

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